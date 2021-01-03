Машинист из Волхова получил ножом в живот от ревнивой возлюбленной

В Волховском районе Ленобласти работник железной дороги стал жертвой ревнивой возлюбленной, которая набросилась на него с ножом.

Все случилось ночью 2 января в квартире дома в Железнодорожном переулке в Волхове. Экстренные службы вызвал 42-летний местный житель, работающий машинистом. Он заявил, что его 45-летняя подруга ударила его ножом в живот.

На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Раненого мужчину забрали в больницу, а женщину — в отдел полиции. Стражи порядка выяснили, что причиной конфликта между ними стала ревность возлюбленной.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина сбросил жену с четвертого этажа во время пьяной ссоры в Сосновом Бору.