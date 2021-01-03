В России впервые с конца ноября выявили менее 25 тыс. зараженных коронавирусом за сутки

Пандемия COVID-19 по-прежнему приносит большое количество новых случаев заражения. В России за минувшие сутки зарегистрировали 24 150 случаев инфицирования, это минимум с 25 ноября.

Об этом стало известно в воскресенье, 3 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период новый вирус подхватили жители 84 регионов страны. 10,8 процентов из них переносят болезнь без каких-либо симптомов.

Общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране увеличилось до 3 236 787 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в России.