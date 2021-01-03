Роспотребнадзор изучает информацию о новой смертельной болезни в Конго

В Роспотребнадзоре призвали не поднимать панику, пока не будет выявлен возбудитель болезни.Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре призвали не поднимать панику, пока не будет выявлен возбудитель болезни.Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре прокомментировали сведения о новой болезни, выявленной в Демократической Республике Конго.

Представители Роспотребнадзора заявили РИА Новости, что внимательно следят за информацией по ситуации в Конго после сообщений о новой смертельной «болезни Х».

«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», — отметили в пресс-службе.

Ранее ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первый обнаружил вирус Эбола, заявил, что в Конго могли обнаружить ранее неизвестное смертельное заболевание. Одна из жительниц города Ингенде попала в больницу с признаками геморрагической лихорадки. При этом анализы на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты.

Замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что описанные ученым симптомы необязательно свидетельствуют об инфекционном заболевании. Он призвал не поднимать панику, пока не будет выявлен возбудитель болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученый рассказал о появлении новой смертельно опасной лихорадки «Болезни Х».