Роспотребнадзор оценил идею отмены ограничений для привитых от COVID-19

Роспотребнадзор оценил идею отмены ограничений для привитых от COVID-19
Люди могут принять участие в вакцинации через полгода после перенесенного COVID-19. Фото: pixabay

Возможность введения паспортов вакцинации от COVID-19 для свободного перемещения в общественных местах людям, которые привились от ковида, будут изучать и прорабатывать. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно ответу ведомства, опубликованному в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф», использование документов, подтверждающих прохождение вакцинации, — распространенная практика.

Вместе с тем, как отмечают в Роспотребнадзоре, вопрос снятия коронавирусных ограничений для привитых россиян требует проработки с учетом сведений о том, как долго действует иммунитет от коронавируса после вакцинации.

Ведомство также сообщило, что люди могут принять участие в вакцинации через полгода после перенесенного COVID-19, поскольку сам по себе перенесенный коронавирус — не противопоказание. К тому же, к этому моменту иммунный ответ может снизиться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России допустили рост заболеваемости COVID-19 после праздников.

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