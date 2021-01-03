Ученые назвали пять привычек, которые продлевают жизнь

Всего лишь пять полезных привычек способны увеличить продолжительность жизни без хронических заболеваний на 10 лет, уверяют американские ученые.

В Гарвардской школе общественного здравоохранения провели исследование, в рамках которого ученые наблюдали за здоровьем почти 111 тысяч женщин и мужчин в течение 28 и 34 лет соответственно, пишет издание The Harvard Gazette.

Научная работа показала, что от болезней могут защитить такие правильные привычки, как сбалансированный рацион питания, около 30 минут умеренной физической нагрузки в день, поддержание нормального веса, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Женщины, которые придерживаются полезных привычек в 50 лет, в среднем могут прожить еще более 34 лет без сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а мужчины — 31 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку.