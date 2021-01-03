На Садовой улице хлопки и пламя, вырывающиеся из-под земли, напугали горожан

Вечером воскресенья, 3 января, жители Северной столицы заметили странное происшествие на пересечении улиц Садовой и Ломоносова — из-под бетонных плит раздавались хлопки и вырывались языки пламени.

Очевидцы сняли происходящее на видео и сделали фотографии, разместив кадры в группе «Мегаполис» в социальной сети «Вконтакте». На фото заметно, что бетонные плиты, которыми вымощен тротуар в районе Гостиного двора будто бы подбросило взрывной волной неизвестного происхождения, а затем они криво упали обратно.

«Видимо, ад прорывается», — иронично прокомментировали ЧП петербуржцы. При этом на месте происшествия не было ни аварийных служб, ни ограждений, сообщающих о проведении работ. О пострадавших также информации нет. Причины и обстоятельства странной ситуации в центре города выясняются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный водитель спровоцировал ДТП на улице Ивана Фомина и попытался сбежать.