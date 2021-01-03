Пьяный водитель убежал после ДТП на улице Ивана Фомина

В Петербурге на улице Ивана Фомина произошло ДТП с участием пьяного водителя. По словам очевидцев, он скрылся с места происшествия.

Авария случилась сегодня, 3 января. Фотографии с места столкновения опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели дорожного инцидент предположили, что виновник аварии находился за рулем Chevrolet Cruze в нетрезвом виде. На кадрах видно, что у одной из иномарок сильно повреждена боковая часть. Другую машину увозит эвакуатор.

«Ударил 2 машины и убежал», — написал автор записи.

Другие подробности выясняются.

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