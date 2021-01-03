Фура повредила припаркованные машины при повороте на Дальневосточном

Фура повредила припаркованные машины при повороте на Дальневосточном
У машин заметны повреждения. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Невском районе Петербурга среди ночи водитель фуры задел припаркованные машины.

Дорожный инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 января, на Дальневосточном проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Фура зацепила два припаркованных автомобиля на повороте», — написал автор записи.

Очевидцы также добавили, что никто из людей не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смертельной аварии под Петербургом. Один из водителей скончался на месте происшествия от полученных травм.

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