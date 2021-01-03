В МЧС объяснили причину пламени, вырвавшегося из-под тротуара на Садовой улице

К счастью, обошлось без пострадавших. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное

К счастью, обошлось без пострадавших. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное

Вечером воскресенья, 3 января, в центре Северной столицы, на пересечении Садовой и Ломоносовской улиц, петербуржцы услышали непонятные хлопки, а позже заметили пламя между бетонных плит тротуара.

На месте происшествия не было аварийных служб, а опасный участок дороги не был огорожен, поэтому источник неполадки оставался невыясненным. Сейчас в региональном управлении МЧС Росси объяснили причину бьющего из-под земли пламени.

По предварительной информации, причиной происшествия стало короткое замыкание в силовом кабеле. Оно спровоцировало выброс пламени, в свою очередь, приведшего к нарушению целостности тротуара на площади в два квадратных метра. Пострадавших, к счастью, нет. Утечки газа также не выявлено. В ближайшее время к месту ЧП прибудут специалисты «Ленэнерго», чтобы устранить неполадку.

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