ЮАР ведет переговоры с Россией по закупке вакцины «Спутник V»

В ЮАР выявлено самое большое в Африке число случаев COVID-19 - чуть менее 1,1 миллиона, выздоровели почти 900 тысяч заболевших и скончались 29 175 пациентов. Фото: pixabay

В ЮАР выявлено самое большое в Африке число случаев COVID-19 - чуть менее 1,1 миллиона, выздоровели почти 900 тысяч заболевших и скончались 29 175 пациентов. Фото: pixabay

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) ведут переговоры с несколькими производителями вакцины от COVID-19, намереваясь начать вакцинацию в стране. Среди кандидатов на поставки есть и Россия.

Об этом в воскресенье, 3 января, заявил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе. Власти ЮАР планируют привить как минимум 67% населения, то есть более 40 миллионов граждан, чтобы добиться выработки коллективного иммунитета. Запуск кампании по вакцинации намечен на февраль. Первыми, как и в других странах, инъекции получат наиболее уязвимые группы граждан.

В ходе онлайн-брифинга Мхизе рассказал, что переговоры ведутся с такими компаниями, как Pfizer, Moderna, AstraZenecа, Johnson & Johnson, а также российскими и китайскими производителями. Однако разглашать подробности и итоги встреч министр не может по условиям соглашения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве расширили перечень категорий граждан, которые могут претендовать на вакцинацию от COVID-19 прямо сейчас.