Инфекционист рассказала, как переломить ситуацию с COVID-19 в мире

В сложившейся ситуации даже обычное недомогание является поводом заподозрить у человека инфекцию SARS-CoV. Фото: pixabay.com

В сложившейся ситуации даже обычное недомогание является поводом заподозрить у человека инфекцию SARS-CoV. Фото: pixabay.com

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова рассказала, как переломить ситуацию с коронавирусом в мире.

По ее прогнозам, через 2-2,5 года проблема коронавируса не будет актуальна так же, как сегодня, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что ситуацию с COVID-19 в мире получится переломить к концу 2022 года. На это окажут влияние два важных фактора — вакцинация и разработка эффективного противовирусного препарата.

На сегодняшний день в мире выявлено 85 088 854 случая заражения коронавирусом, выздоровело 47 821 694 пациента, число смертельных случаев достигло 1 842 492.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что как утверждают исследователи, им удалось собрать одиннадцать симптомов, которые могут указывать на развитие коронавирусной инфекции в организме. В частности, следует прислушаться к себе в случае кашля, озноба и боли в мышцах, и постараться изолироваться от общества.