«Дава бьет?»: Бузова с синяками на ногах и опухшим лицом напугала подписчиков

Подписчиков испугало одно из последних опубликованных видео на странице в Instagram певицы Ольги Бузовой с отдыха на Мальдивах.

На кадрах поклонники заметили синяки на теле Бузовой.

«В моем идеальном месте все идеально. Идеальная погода. Идеальное время. Идеальные чувства. Идеальная я, потому что идеальное место — это мое счастливо место, где я не проверяю погоду, не слежу за временем. Где я люблю и чувствую себя любимой», — говорится в посте.

Певица позирует у моря в развивающейся накидке. Подписчики с удивлением заметив, что нога певицы покрыта синяками, поинтересовались:

«Дава бьет?», «Синяков сколько», «Ольга, почему ноги в синяках?» — пишут пользователи Сети.

Некоторые предположили, что синяки остались после участия певицы в шоу «Ледниковый период».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ольга Бузова поделилась видео, в котором падает в бассейн, находясь на Мальдивах. Подписчики подумали, что певица была пьяна. Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.