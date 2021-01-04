Последние слова умирающего от коронавируса пациента шокировали его родных

Последние слова умирающего от коронавируса пациента шокировали его родных
Мужчина умер, не приходя в сознание. Фото: Pixabay

В Великобритании мужчина, умирающий от коронавируса, из-за страха смерти обратился к своим родным с просьбой не вводить его в состояние комы.

Леон Боуз, которому было 40 лет, и его гражданская жена, 38-летняя Никола Дженнисон, ушли на карантин в начале ноября после того, как стало ясно, что они заразились коронавирусом, The Daily Mail.

По словам Дженнисон, у Боуза не наблюдалось серьезных проблем со здоровьем, он вел здоровый образ жизни. Изначально у него не проявлялись симптомы инфекции, но впоследствии его состояние стало ухудшаться, мужчина положили в больницу.

Четыре недели он провел в реанимации, за это время у него дважды диагностировали пневмонию. Кроме того, у пациента начали отказывать почки.

«Его последними словами в мой адрес были: «Не усыпляй меня, я не проснусь». Это было так душераздирающе слышать», — рассказала Дженнисон. Однако мужчину все же ввели в кому, он скончался 13 декабря, не приходя в сознание.

На сегодняшний день в мире выявлено 85 088 854 случая заражения коронавирусом, выздоровело 47 821 694 пациента, число смертельных случаев достигло 1 842 492.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что как утверждают исследователи, им удалось собрать одиннадцать симптомов, которые могут указывать на развитие коронавирусной инфекции в организме. В частности, следует прислушаться к себе в случае кашля, озноба и боли в мышцах, и постараться изолироваться от общества.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус пациенты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дерматолог рассказал, как правильно носить маски в мороз
Последние слова умирающего от коронавируса пациента шокировали его родных
Эксперт рассказал, кому следует бояться утечки личных данных
На Съезжинской утром 19 спасателей тушили однушку
Мужчина отравился угарным газом во время квартирного пожара на Шаврова
С 4 января в Петербурге открываются бары и рестораны
Утром 4 января дороги Петербурга свободны от пробок
«Подмораживает». В Петербург возвращаются морозы