Последние слова умирающего от коронавируса пациента шокировали его родных

В Великобритании мужчина, умирающий от коронавируса, из-за страха смерти обратился к своим родным с просьбой не вводить его в состояние комы.

Леон Боуз, которому было 40 лет, и его гражданская жена, 38-летняя Никола Дженнисон, ушли на карантин в начале ноября после того, как стало ясно, что они заразились коронавирусом, The Daily Mail.

По словам Дженнисон, у Боуза не наблюдалось серьезных проблем со здоровьем, он вел здоровый образ жизни. Изначально у него не проявлялись симптомы инфекции, но впоследствии его состояние стало ухудшаться, мужчина положили в больницу.

Четыре недели он провел в реанимации, за это время у него дважды диагностировали пневмонию. Кроме того, у пациента начали отказывать почки.

«Его последними словами в мой адрес были: «Не усыпляй меня, я не проснусь». Это было так душераздирающе слышать», — рассказала Дженнисон. Однако мужчину все же ввели в кому, он скончался 13 декабря, не приходя в сознание.

На сегодняшний день в мире выявлено 85 088 854 случая заражения коронавирусом, выздоровело 47 821 694 пациента, число смертельных случаев достигло 1 842 492.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что как утверждают исследователи, им удалось собрать одиннадцать симптомов, которые могут указывать на развитие коронавирусной инфекции в организме. В частности, следует прислушаться к себе в случае кашля, озноба и боли в мышцах, и постараться изолироваться от общества.