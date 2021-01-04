В России за сутки на коронавирус проверились 193 тысячи человек

В России за сутки на коронавирус проверились 193 тысячи человек
Тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

За минувшие сутки на территории России тесты на выявление коронавирусной инфекции сдали 193 тыс. человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии российские медики проверили на наличие новой коронавирусной инфекции более 91,8 млн человек.

На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 652 тыс. 663 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние 24 часа тесты на выявление новой инфекции сдали 10 902 человека. Под наблюдением медиков находится 1 238 человек. Из них 653 — контактные, 585 — на самоизоляции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пандемия Россия тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID
Трехлетний мальчик попал в больницу после отравления бабушкины таблетками ...
Стали известны участники фестиваля Stereoleto-2021 в Петербурге
В России за сутки на коронавирус проверились 193 тысячи человек
В трех районах Петербурга крыши очистили от снега и наледи
«Британский» штамм коронавируса нашли в Греции
В жилом доме на Большой Пушкарской произошел пожар
На Московском проспекте сбили пешехода-нарушителя