В России за сутки на коронавирус проверились 193 тысячи человек

За минувшие сутки на территории России тесты на выявление коронавирусной инфекции сдали 193 тыс. человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии российские медики проверили на наличие новой коронавирусной инфекции более 91,8 млн человек.

На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 652 тыс. 663 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние 24 часа тесты на выявление новой инфекции сдали 10 902 человека. Под наблюдением медиков находится 1 238 человек. Из них 653 — контактные, 585 — на самоизоляции.