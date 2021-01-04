В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 11 тысяч человек

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой инфекции сдали 10 902 человека.

Об этом стало известно в понедельник, 4 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением медиков находится 1 238 человек. Из них 653 — контактные, 585 — на самоизоляции.

Также за последние 24 часа были обработан 4 631 вызов, поступивший по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые собрали одиннадцать симптомов, которые могут указывать на развитие коронавирусной инфекции в организме.