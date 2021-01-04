Около 16% компаний Петербурга намерены сократить штат в 2021 году

Эксперт полагает, что в 2021 году тесное сотрудничество бизнеса с властями для борьбы с последствиями кризиса продолжится. Фото: pixabay

Эксперт полагает, что в 2021 году тесное сотрудничество бизнеса с властями для борьбы с последствиями кризиса продолжится. Фото: pixabay

По данным службы исследований онлайн-сервиса по поиску работы HeadHunter, примерно 53% крупных организаций в Москве и Петербурге называют свое положение в 2021 году стабильным.

Пессимистично настроены при этом 9% крупных компаний, 15% средних и 17% представителей малого бизнеса. О сокращении числа сотрудников задумываются 16% организаций, но в основном руководители, наоборот планируют расширение штата — на такой шаг готова пойти каждая пятая компания.

С зарплатами ситуация также обстоит не худшим образом: оставить оплату труда на текущем уровне намерены 40% компаний, повысить зарплату — около 32%, а вот 8% компаний будут вынуждены сократить оклады. Директор hh.ru Северо-Запад Юлия Сахарова прогнозирует укрепление партнерства между бизнесом и государством для борьбы с экономическими последствиями пандемии.

Кроме того, по мнению эксперта, останется актуальным тренд на удаленную работу, а ряд отраслей, — таких как ритейлеров, строительство, ЖКХ, — столкнется с дефицитом работников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, на что жители России чаще всего тратят первую зарплату.