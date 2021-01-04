Психологи оценили влияние кошек на хозяев на удаленке

Близость домашних животных, по мнению психологов, создает у их владельцев чувство «нормальности жизни», что, в свою очередь, успокаивает питомцев и снижает уровень стресса у них. Фото: pixabay

Близость домашних животных, по мнению психологов, создает у их владельцев чувство «нормальности жизни», что, в свою очередь, успокаивает питомцев и снижает уровень стресса у них. Фото: pixabay

Британские психологи выяснили, что наличие в доме кошек положительно влияет на дистанционную работу сотрудников, так как питомцы помогают справиться со стрессом и поднять настроение.

В качестве подтверждения ученые опросили 700 владельцев кошек, работающих удаленно. Как предаёт The Mirror, 63% из них рассказали об успокаивающем влиянии, которое оказывают на них животные. Еще 56% признались, что с кошкой чувствуют себя менее одиноко. При этом 53% животные поднимают настроение и вдохновляют. Часть опрошенных разговаривает с питомцами, обсуждая с ними, к примеру, сложности на работе.

Владельцам кошек посоветовали организовать для животного пространство рядом с рабочим местом, чтобы питомец всегда мог наблюдать за хозяином. Также стоит позаботиться и об игрушках, которые развлекут кошку, пока вы не можете отвлечься от работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему после празднования Нового года наблюдается эмоциональный спад.