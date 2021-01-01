Психолог объяснил, почему понижается настроение во время праздников

На утро люди понимают, что ничего не изменилось.Фото: Pixabay

На утро люди понимают, что ничего не изменилось.Фото: Pixabay

Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Тхостов рассказал, почему наступает эмоциональный спад после бурного празднования Нового года.

Он отметил, что предновогоднее перевозбуждение обычно заканчивается спадом. На утро люди понимают, что ничего не изменилось.

«А утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. В этой ситуации нужно понимать, что этот год — не последний, будут другие. Следовательно, будут другие возможности реализовать свои планы и ожидания», — сказал психолог (цитата по ТАСС).

Психолог посоветовал больше времени проводить с семьей и уделить внимание здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в первую очередь, считает специалист, нужно понять, насколько пропажа настроения связана с самим праздником. Ведь причин, по которым нам порой ничего не хочется делать, масса: чрезмерная нагрузка на работе или учебе, вал домашних обязанностей или даже неудовлетворенность своей жизнью в целом.