Почти 8,5 тысяч дворников убирали дворы и улицы Петербурга 4 января

Особое внимание в Северной столице уделяется уборке входов к парадным домов, а также мест накопления коммунальных отходов.

Как сообщают в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, 4 января, парламентарий лично оценил уборку улиц и дворов в городе. Чиновник объехал шесть районов города и оценил работу коммунальных служб.

Отмечается, что сегодня дворы содержат 7023 дворников, 510 единиц уборочной техники и 505 единиц средств малой механизации.

Кроме этого, дорожные предприятия задействовали сегодня 853 единицы техники и 1155 работников ручного труда. А в садах, парках и скверах 4 января работает 76 единиц техники и 318 специалистов.

«То есть всего чистоту на улицах и во дворах города в первый понедельник нового года поддерживает почти 8,5 тысяч человек и около 1,5 тысячи единиц специализированной техники», – говорится в сообщении аппарата.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в праздничные дни дорожные службы собрали с улиц Петербурга свыше одной тысячи тонн мусора.