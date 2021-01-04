В праздничные дни дорожные службы собрали с улиц Петербурга 1 тысяч тонн мусора

С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 дорожные предприятия Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга вывезли с улиц города свыше 1 тысяч тонн мусора и смета.

В частности, только в новогоднюю ночь в районе Дворцовой площади и прилегающих к ней территорий было собрано порядка 20 кубометров мусора. Однако годом ранее в этот же период собрали 116 кубометров мусора. Это говорит о заметном снижении числа горожан, решивших встречать Новый год у главной городской елки.

В ночь на 1 января в дополнение к основным 722 машинам и 340 дворникам добавились 57 единиц спецтехники и 147 работников ручного труда. За первые три дня нового года с дорог Северной столицы вывезли более 21 тысячи кубометров снега, более 10 тысяч из которых — за последние сутки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в трех районах Петербурга крыши очистили от снега и наледи.