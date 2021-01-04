В Минкультуры опровергли информацию о поддержке ЛГБТ-фестиваля в Петербурге

Информация о проведении ЛГБТ-кинофестиваля в Северной столице при кураторстве министерства культуры оказалась не достоверной.

О том, что данное мероприятие не имеет отношения к ведомству заявила глава Минкультуры Ольга Любимова, сообщает ТАСС.

«Этот кинофестиваль никогда не проходил при поддержке Минкультуры России, а трактовка в ряде публикаций СМИ того, что я взяла его проведение на личный контроль, это чушь и клевета. Эти сведения не соответствуют действительности и являются искажением текста приказа», – пояснила Ольга Любимова.

Кроме этого, специалист добавила, что данное мероприятие находится в перечне проводимых в стране, но это не означает, что ему будет оказана поддержка или финансирование. Всего на данный момент известно о 163 событиях международного характера.

Напомним, что ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что ЛГБТ-фестиваль «Бок о Бок» в Петербурге поручила провести министр культуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчина сядет на 8 лет за жестокое убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.