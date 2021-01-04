Microsoft основательно изменит дизайн системы Windows

Microsoft основательно изменит дизайн системы Windows
Microsoft раскрыла будущую стратегию. Фото: pixabay.com

Компания Microsoft планирует изменить дизайн операционной системы Windows. К этому вопросу разработчики решили подойти основательно.

Как сообщает The Verge со ссылкой на опубликованную компанией вакансию, компания ищет дизайнеров, которые смогут изменить дизайн платформы радикальным образом.

«Вы будете работать с нашей ключевой платформой <…> чтобы организовать и предоставить радикальное визуальное обновление возможностей Windows, чтобы сообщить нашим клиентам, что Windows вернулась», – говорится в сообщении компании о поиске сотрудников.

Кроме этого, позже Microsoft удалила сообщение о радикальном изменении. Сама же вакансия осталась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Microsoft заявили о рекордных продажах новой Xbox Series X в мире.

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