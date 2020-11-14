В Microsoft заявили о рекордных продажах новой Xbox Series X в мире

Игровая консоль от компании Microsoft вышла на рынок всего 10 ноября и уже успела поставить рекорд по продажам. Об успехе новой приставки сообщил Фил Спенсер, который возглавляет отдел Microsoft по производству Xbox.

По словам специалиста, за несколько дней продаж новой Xbox Series X в компании смогли поставить рекорд. Раньше такой тенденции с игровыми приставками не наблюдалось. Статистка, как отмечает Фил Спенсер, показывает неплохие результаты практически во всех регионах и странах, где были реализованы продажи консоли.

При этом, Фил Спенсер не назвал точных цифр продаж, заявив только о том, что компании приходится на данный момент пополнять товарные запасы. Это превзошло все ожидания Microsoft.

Напомним, что Xbox Series X появилась на рынке 10 ноября. Стоимость приставки составляет почти 26 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи PlayStation 5 жалуются на проблемы в работе новой консоли.