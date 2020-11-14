Пользователи PlayStation 5 пожаловались на проблемы в работе новой консоли

Пользователи PlayStation 5 пожаловались на проблемы в работе новой консоли
PlayStation 5. Скриншот: YouTube/PlayStation

Новая приставка от компании Sony вышла ограниченной серией в некоторых странах и сразу зарекомендовала себя не с лучшей стороны. Геймеры жалуются на существенные недостатки, которых не было в предыдущей консоли.

Как сообщает издание Androidcentral, больше всего проблем пользователи испытывают с подключением к PlayStation Network. Также геймерам с трудом даются загрузки приложений и игр.

Отмечается, что связаны данные проблемы с серверами, которые не выдержали резкого наплыва игроков, и поэтому постоянно выбивают пользователей.

Кроме этого, многие геймеры недовольны внешними составляющими приставки. Порты для шнуров просто отказывают работать, так как оказались сломанными при покупке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что продажи консолей PlayStation 5 начались в семи странах мира. В Россию новая приставка поступит только в конце ноября. Старт продаж запланирован на 19 ноября.

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