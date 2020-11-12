Продажи консолей PlayStation 5 начались в семи странах мира

В четверг, 12 октября, компания Sony объявила о старте продаж консолей нового поколения PlayStation 5 в семи странах мира. В Россию приставка поступит только 19 ноября.

Отметим, что консоль PlayStation 5 появилась на рынке в США, Японии, Мексике, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Приставка представлена в двух форматах, – с устройством для вставки дисков и без него.

В остальном же мире продажа PlayStation 5 начнется только через неделю. Старт продаж намечен на 19 ноября текущего года. В России цена консоли составит 37 990 рублей без дисковода и 46 990 рублей с оптическим приводом.

Напомним, что игровая консоль PlayStation 5 сменит приставку предыдущего поколения PlayStation 4. Пользователи смогут перевести свои игры на новую платформу без доплат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Интернет-пользователи сочли расистскими упаковки PlayStation 5.