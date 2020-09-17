Интернет-пользователи сочли расистскими упаковки новой PlayStation 5

Интернет-пользователи сочли расистскими упаковки новой PlayStation 5
Фото: https://vk.com/igm

Японская компания Sony недавно анонсировала долгожданную новинку: игровую приставку PlayStation 5. Однако формирование стоимости приставки смутило фанатов консоли.

Оказалось, что PlayStation в белой коробке стоит значительно дороже, чем аналогичная модель черного цвета. По официальным расценкам, PlayStation 5 нового поколения с дисководом обойдется в 499 долларов (46,9 тысяч рублей), а черная, без дисковода, будет стоить 399 долларов (37,9 тысяч рублей).

Часть комментаторов признали неловкое совпадение забавным, а другие беспокоятся, что неудачный дизайн может стоить компании репутации. Кроме того, интернет-пользователи сочли дизайнерское решение нелогичным, ведь дополнительные затраты на черную консоль делают её едва ли не дороже белой в полной комплектации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о презентации первых игр для новой приставки PlayStation 5.
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PlayStation 5 Sony расизм


 

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Интернет-пользователи сочли расистскими упаковки новой PlayStation 5
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