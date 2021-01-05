Главный тренер российской молодежки прокомментировал разгромное поражение от Канады в полуфинале МЧМ

Главный тренер российской молодежки прокомментировал разгромное поражение от Канады в полуфинале МЧМ
Игорь Ларионов. Фото: fhr.ru

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов заявил, что поражению от канадцев в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею не может быть оправданий.

Он отметил, что несмотря на поражение, гордится хоккеистами сборной России.

«Кинуть камень в чей-то огород не могу, ребята отдали максимум. Но канадцы были лучше, вижу в этом основную причину поражения», — сказал главный тренер (цитата по РИА «Новости»).

Сборная России проиграла Канаде в полуфинале молодежного чемпионата мира с разгромным счетом. Матч прошел в Эдмонтоне (Канада) и завершился со счетом 5:0 в пользу сборной Канады. В составе Канады отличились Алекс Ньюхук (1-я минута), Коннор Макмайкл (11-я), Коул Перфетти (16-я), Брэйден Шнайдер (25-я) и Дилан Козенс (59-я), забросивший шайбу в пустые ворота.

Матч за бронзу молодежная сборная России сыграет ночью 6 января, соперник — Финляндия или США – определится чуть позже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею обыграла Швецию в овертайме на МЧМ-2021. Три периода не смогли выявить победителя в матче России и Швеции, понадобился овертайм. Именно там сборная России дожала соперника и одержала победу.

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