Строительство нового корпуса НИИ им. Джанелидзе завершат на год раньше

Строительство нового корпуса НИИ им. Джанелидзе завершат на год раньше
Новый корпус института площадью 22,5 тысячи квадратных метров строят с 2020 года. Фото: Google View

Строительство нового корпуса НИИ скорой помощи имени Джанелидзе должно быть завершено в 2021 году. Планировалось, что его сдадут в эксплуатацию в 2022 году.

О переносе сроков завершения строительства заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Фрунзенского района во вторник, 5 января. По словам градоначальника, если здание введут в эксплуатацию в сентябре 2021 года, строителей наградят.

Специалистов призывают закончить возведение здания как можно раньше, поскольку в условиях пандемии коронавирусной инфекции каждая койка важна. Дальнейшее развитие ситуации предугадать сложно, поэтому нужно быть наготове и расширять коечный фонд, отметил Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Новый год в Ленобласти завершили строительство двух проблемных жилых комплексов.

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