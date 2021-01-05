Строительство нового корпуса НИИ им. Джанелидзе завершат на год раньше

Строительство нового корпуса НИИ скорой помощи имени Джанелидзе должно быть завершено в 2021 году. Планировалось, что его сдадут в эксплуатацию в 2022 году.

О переносе сроков завершения строительства заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Фрунзенского района во вторник, 5 января. По словам градоначальника, если здание введут в эксплуатацию в сентябре 2021 года, строителей наградят.

Специалистов призывают закончить возведение здания как можно раньше, поскольку в условиях пандемии коронавирусной инфекции каждая койка важна. Дальнейшее развитие ситуации предугадать сложно, поэтому нужно быть наготове и расширять коечный фонд, отметил Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Новый год в Ленобласти завершили строительство двух проблемных жилых комплексов.