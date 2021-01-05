В доме на улице Декабристов пожар, госпитализированы пять жильцов

Днем во вторник, 5 января, в доме №28 по улице Декабристов в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вспыхнула квартира.

По информации экстренных служб, эвакуировать из горящего дома пришлось десятерых жильцов, среди которых трое детей и семеро взрослых. Пять человек госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и больницу №17. Врачи диагностировали у них отравление угарным газом.

Эпицентром возгорания стала комната на 4 этаже. Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров. Кроме того, на лестничной площадке зафиксировано задымление. Сейчас пожар ликвидируют спасатели. Причины происшествия устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском шоссе сегодня днем таксист потерял сознание за рулем и вылетел в кювет. Автомобиль врезался в дерево и загорелся. О состоянии водителя информации пока нет.