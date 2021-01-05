Врачи считают, что весной заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

Эксперты убеждены, что процесс может занять несколько месяцев.

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад уже в начале весны. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru. Эксперт отметил, что уход с плато должен состоятся к концу февраля и началу марта. При этом резкого спада случаев заражения ожидать не стоит.

Врач подчеркнул, что свою роль сыграет массовая вакцинация населения от коронавируса. Это поможет в борьбе с пандемией. Коллеги соглашаются с Болибоком и добавляют, что все зависит от хода вакцинации населения.

Ситуации может стабилизироваться к лету, когда у большинства граждан будет сформировавшийся иммунитет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт назвал ошибку при вакцинации населения в России. Врач заявил, что препараты нужно поставлять в больших количествах не только в Москву, но и регионы.