Ученые заявили о проплаченности многих исследований о продуктах

Ученые заявили о проплаченности многих исследований о продуктах
Некоторые статьи являются проплаченными. Фото: pixabay.com

Эксперты призывают не верить всему, что пишут о тех или иных товарах.

Австралийские ученые из Университета Дикина выяснили, что многие исследования о продуктах являются проплаченными. Это значит, что далеко не всем научным статьям нужно доверять. Об этом сообщается в журнале Plos One.

Эксперты изучили более 1,4 тысяч экспертиз продуктов питания, которые публиковались в тех или иных изданиях. Около 200 из них оказались оплаченными, 55% работ имели коммерческий интерес. Ученые убеждены, что подобные манипуляции с данными недопустимы, так как подобные материалы вводят людей в заблуждение.

Ученые подчеркнули, что здоровье человека напрямую связано с тем, что он употребляет. Они призывают тщательней проверять информацию о продуктах и относиться к ней критически.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые обнаружили угрозу для долголетия в популярном напитке.

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