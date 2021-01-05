Ученые заявили о проплаченности многих исследований о продуктах

Эксперты призывают не верить всему, что пишут о тех или иных товарах.

Австралийские ученые из Университета Дикина выяснили, что многие исследования о продуктах являются проплаченными. Это значит, что далеко не всем научным статьям нужно доверять. Об этом сообщается в журнале Plos One.

Эксперты изучили более 1,4 тысяч экспертиз продуктов питания, которые публиковались в тех или иных изданиях. Около 200 из них оказались оплаченными, 55% работ имели коммерческий интерес. Ученые убеждены, что подобные манипуляции с данными недопустимы, так как подобные материалы вводят людей в заблуждение.

Ученые подчеркнули, что здоровье человека напрямую связано с тем, что он употребляет. Они призывают тщательней проверять информацию о продуктах и относиться к ней критически.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые обнаружили угрозу для долголетия в популярном напитке.