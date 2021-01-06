Ученый назвал два сценария развития ситуации с COVID в России

Ситуация с COVID-19 может иметь два сценария развития в России. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, в первом варианте вирус не будет мутировать, после появления коллективного иммунитета эпидемия «сойдет на нет». При втором случае вирус изменится и станет похожим на грипп.

Как сообщили РИА Новости, специалист отметил, что при последнем раскладе каждый год необходимо будет разрабатывать новую вакцину. И добавил, что предсказать наверняка дальнейшую ситуацию сложно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад уже в начале весны.