Эксперты рассказали, где туристы проводят каникулы с детьми

Эксперты рассказали, где туристы проводят каникулы с детьми
Российские туристы вряд ли смогут попасть в Европу и ряд других стран раньше осени 2021 года. Фото: pixabay

Только девять процентов путешественников решили отправиться в поездку в новогодние каникулы вместе с детьми.

Согласно исследованию, за рубежом туристы с детьми собираются отдыхать в среднем 12 дней, без них — 14 дней, сообщает Aviasales. Поездки по России — короче: с детьми отправляются на пять дней, а в полном составе отдых длиннее — шесть дней.

Самые популярные направления — Турция, Египет и ОАЭ. Там обычно отдыхают целыми семьями.

В России туристы чаще выбирают Москву. В Сочи выбирают для семейного отдыха, а в Петербург предпочитают не брать детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские туристы рассказали, каким горнолыжным курортам внутри страны они отдают предпочтение. Исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что большинство россиян выбирают для катания на лыжах и сноуборде сочинские курорты — их назвали 33% респондентов.

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