Эксперты рассказали, где туристы проводят каникулы с детьми

Только девять процентов путешественников решили отправиться в поездку в новогодние каникулы вместе с детьми.
Согласно исследованию, за рубежом туристы с детьми собираются отдыхать в среднем 12 дней, без них — 14 дней, сообщает Aviasales. Поездки по России — короче: с детьми отправляются на пять дней, а в полном составе отдых длиннее — шесть дней.
Самые популярные направления — Турция, Египет и ОАЭ. Там обычно отдыхают целыми семьями.
В России туристы чаще выбирают Москву. В Сочи выбирают для семейного отдыха, а в Петербург предпочитают не брать детей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские туристы рассказали, каким горнолыжным курортам внутри страны они отдают предпочтение. Исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что большинство россиян выбирают для катания на лыжах и сноуборде сочинские курорты — их назвали 33% респондентов.