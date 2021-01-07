Зеленый чай с имбирем снижает вероятность появления рака

Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Имбирь, безусловно, полезен, но панацеей его лучше не считать. Фото: Pixabay

Назван напиток, который позволяет предотвратить появления смертельной болезни. Целебными свойствами обладает имбирь, если употреблять его вместе с зеленым чаем.

К такому мнению пришли ученые, выяснив, что имбирь может стать предотвращающим рак. Для полного эффекта стоит употреблять его с зеленым чаем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express.

Отмечается, что для выявления целебных свойств был проведен эксперимент. У 30 человек, употреблявших два грамма экстракта имбиря в день, значительно снизился риск возникновения рака. Растение оказывает благоприятное воздействие на кишечник организма.

Кроме этого, имбирь имеет еще одно полезное свойство. Он позволяет контролировать высокое кровяное давление. Растение имеет в своем составе салицилат, – этот компонент аспирина, разжижающий кровь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что безобидные кожные покраснения могут быть признаком рака.