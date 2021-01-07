«Газпром» снизил транзит газа через Украину в начале 2021 года

Транзит российского газа уменьшился с 1 января 2021 года через территорию Украины. Количество кубометров снизилось практически на 50 млн в сутки.

Об этом заявил оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей официальной странице в Facebook.

«Газпром» снизил транзит газа через Украину с примерно 180 млн в сутки на конец декабря до 130 млн в сутки на начало января. Оператор ГТС Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках «Газпрома», – говорится в сообщении специалиста.

Напомним, что Украина договорилась с Россией о продлении транзита газа в конце 2019 года. Стороны подписали договор о передачи топлива с 2020 по 2024 годы с возможностью его продления еще на 10 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в «Газпроме» прокомментировали сообщения о проблемах «Турецкого потока».