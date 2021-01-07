Утренние пробки в Петербурге оценили в один балл в четверг

В Северной столице утро началось без пробок на дорогах. Город спит в выходной день. Водители без проблем могут добраться практически до любой точки города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в четверг, 7 января, утренние пробки достигли одного балла. Такая ситуация на дорогах отмечена на 9:00. Однако ситуация может измениться позже. На данный момент дороги находятся в полупустом состоянии, жители Петербурга отдыхают в Рождество.

Отметим, что на трассах можно увидеть «покраснения». Это касается мест, в которых проходят запланированные ремонтные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что небольшой снег и легкий мороз ожидают петербуржцев 7 января. Таким образом, температура воздуха днем составит от -2 до -4 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать и остановится на отметке 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Ветер восточный 3-8 метров в секунду.