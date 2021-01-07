Юные петербуржцы получили подарки от города в Михайловском театре

В Михайловском театре городские власти поздравили с Новым годом детей с особенностями развития и ребят из социально опекаемых семей. Им подарили подарки, а после чаепития пригласили на спектакль «Щелкунчик».

Среди приглашенных были юные петербуржцы, которые оставили открытки с просьбами на «Елке желаний». Одной из участниц, к примеру, подарили мольберт. Девочка, в свою очередь, вручала губернатору в подарок рисунок ангела, который займет место в галерее в Смольном.

После чаепития с главой города дети сходили на балет Чайковского «Щелкунчик» в постановке Начо Дуато.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов привез подарки воспитанникам детского дома в Петергофе. Сейчас в Детском доме в Петергофе проживают 30 детей-инвалидов.