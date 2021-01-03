Беглов привез подарки воспитанникам детского дома в Петергофе

Беглов привез подарки воспитанникам детского дома в Петергофе
Александр Беглов заехал в детский дом № 2. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов посетил обновленный «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2». В учреждении соцобслуживания сделали капремонт, а в прошлом году благоустроили территорию.

В воскресенье утром, 3 января, градоначальник вручил воспитанникам сладкие подарки и сертификат на медицинское оборудование для магнитной терапии «Полюс – 2М» для реабилитации в домашних условиях.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Беглов также оценил результаты работ и поручил в этом году оборудовать для ребят игровую и спортивную площадки. На работы выделят свыше 10 млн рублей.

Сейчас в Детском доме в Петергофе проживают 30 детей-инвалидов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги 2020 года.

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