Беглов привез подарки воспитанникам детского дома в Петергофе

Губернатор Северной столицы Александр Беглов посетил обновленный «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2». В учреждении соцобслуживания сделали капремонт, а в прошлом году благоустроили территорию.

В воскресенье утром, 3 января, градоначальник вручил воспитанникам сладкие подарки и сертификат на медицинское оборудование для магнитной терапии «Полюс – 2М» для реабилитации в домашних условиях.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Беглов также оценил результаты работ и поручил в этом году оборудовать для ребят игровую и спортивную площадки. На работы выделят свыше 10 млн рублей.

Сейчас в Детском доме в Петергофе проживают 30 детей-инвалидов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги 2020 года.