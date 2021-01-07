Движение по «красной» ветке метро в Петербурге затруднено

Пассажиры метро ждали поезда около 20 минут. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пассажиры метро ждали поезда около 20 минут. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Днем 7 января в работе петербургского метрополитена произошел технический сбой. Петербуржцы пишут в соцсетях, что пассажиров высаживают из вагонов на красной ветке.

Так, с некоторыми трудностями столкнулись пассажиры на станции метро «Площадь Ленина». Очевидцы рассказали, что сотрудники подземки высаживают людей из вагонов и объявляют, что движение в сторону станции «Девяткино» затруднено. «Пропускают уже второй состав», — пишет пользователь.

Об аналогичной ситуации сообщили пассажиры со станции «Площадь Мужества». По словам петербуржца, людей высадили из «неисправного поезда».

Позже пассажиры сообщили, что вскоре движение было восстановлено, но пассажирам пришлось ждать своего поезда около 20-30 минут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция метро «Озерки» закрыта из-за бесхозного предмета.