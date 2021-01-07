Фестиваль огня «Рождественская звезда» увидели зрители из 140 стран

Фестиваль огня &#171;Рождественская звезда&#187; увидели зрители из 140 стран
Фестиваль огня «Рождественская звезда» на стрелке Васильевского острова. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Международный Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда» посмотрели зрители из 140 стран. В этом году мероприятие состоялось в особом формате.

Фестиваль состоялся в четверг, 7 января. В 2021 году он прошел в онлайн-формате. Посмотреть на грандиозные фейерверки можно было из любой точки мира.

Как сообщил ТАСС, об этом рассказали в комитете по развитию туризма города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о трансляциях спектаклей, концертов и фестивалей, которые можно будет посмотреть в зимние каникулы, не выходя из дома.

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