Фестиваль огня «Рождественская звезда» увидели зрители из 140 стран

Международный Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда» посмотрели зрители из 140 стран. В этом году мероприятие состоялось в особом формате.

Фестиваль состоялся в четверг, 7 января. В 2021 году он прошел в онлайн-формате. Посмотреть на грандиозные фейерверки можно было из любой точки мира.

Как сообщил ТАСС, об этом рассказали в комитете по развитию туризма города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о трансляциях спектаклей, концертов и фестивалей, которые можно будет посмотреть в зимние каникулы, не выходя из дома.