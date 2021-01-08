Пробки в Петербурге утром в пятницу оценили в один балл

Пробки в Петербурге утром в пятницу оценили в один балл
В городе нет пробок. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Загруженность дорог в Северной столицы оценивается в один балл. Город продолжает отдыхать в новогодние праздники.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в пятницу, 8 января, утренние пробки достигли одного балла в 9:00. Однако позднее ситуация может измениться в худшую сторону. На данный момент дороги находятся в полупустом состоянии.

Стоит отметить, что несмотря на отсутствие пробок на дорогах есть «покраснения». В городе проходят запланированные ремонтные работы по определенным адресам. Водителей просят быть внимательнее, а также планировать свой маршрут заранее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Санкт-Петербург оказался под гребнем антициклона: 8 января будет до -5 градусов. Кроме того, до минимума понизится вероятность снега, а в регион будут приходить все более холодные воздушные массы.

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