Мировые цены на продукты побили рекорд за последние 3 года

Мировые цены на продукты побили рекорд за последние 3 года
Рост цен зависит не только от пандемии коронавируса. Фото: pixabay

Цены в мире на базовые продукты и сырье подорожали в 2020 году на 107,5 пункта. что составляет 2,2% по сравнению с ноябрем. Тогда был зафиксирован самый высокий уровень индекса почти за 6 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), средний показатель индекса вырос на 3,1 по сравнению с 2019 годом. При этом данная цифра ниже рекордной на 25%. Зафиксирован такой индекс был в 2011 году.

Таким образом, индекс цен на растительное масло в декабре вырос на 4,7%, на зерновые продукты на 6,6%. Молочные продукты – на 3,2% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Такой рост цен эксперты сравнивают не только с пандемией коронавируса, но также обращают внимание на то, что динамика зависит от соотношения спроса и предложения на рынке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне назвали размер желаемой зарплаты.

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