Более 800 машин убирают Петербург от снега 8 января

Уборка в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Уборка в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Дорожники в пятницу утром задействовали в уборке улиц 821 единицу техники и 1135 работников ручного труда, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Скверы и парки сегодня убирают 58 спецмашин и почти 250 специалистов. Минувшей ночью на петербургских улицах работали 837 единиц техники и 344 дворника.

За сутки из города вывезли более 6,3 тыс. кубометров собранного снега. Отмечается, что за 7 января выпал почти сантиметр снега.

Для обеспечения безопасности водителей и пешеходов дороги и тротуары посыпают противогололедными материалами. За сутки для борьбы с гололедицей использовали более 3,2 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербург оказался под гребнем антициклона: 8 января будет до -5 градусов.