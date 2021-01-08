В Петербурге от Covid-19 скончались еще 55 пациентов

В Петербурге от Covid-19 скончались еще 55 пациентов
В Петербурге растет количество летальных исходов из-за коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице ежедневно обновляются данные печальной статистики. Только за минувшие сутки от коронавируса скончались 55 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 8 января. Данные были опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что в Петербурге за весь период пандемии умерли 8 тыс. 259 человек от новой болезни.

Кроме этого, есть и те, кто смогли выздороветь от коронавируса. За прошедшие сутки это удалось 1 тыс. 756 пациентам. Всего в городе справились с инфекцией – 162 тыс. 91 петербуржец.

За минувшие 24 часа в городе зафиксировали 3 тыс. 17 новых случаев болезни. Таким образом, общее число зараженных составило 270 тыс. 19 человек.

Напомним, что Москва и Петербург остаются лидерами по суточному приросту коронавирусных больных в России. На третьем месте – Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вера не является панацеей от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал патриарх Кирилл.

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