В Петербурге увеличилась доля тяжелых ковид-пациентов

Согласно справочной информации, распространяемой пресс-службой Смольного, по состоянию на 7 января доля тяжелых пациентов с COVID-19 за день увеличилась на 1% и достигла показателя в 25%.

Как объясняют в координационном совете по борьбе с распространением COVID-19, рост числа ковид-пациентов в стационарах может быть связан с госпитализацией больных, которые хотели провести праздники дома и продолжили лечиться амбулаторно, однако их состояние вынудило согласиться на госпитализацию. По аналогичной причине, скорее всего, вырос показатель тяжелых пациентов.

По сравнению с прошлой неделей, число новых случаев коронавируса в Петербурге выросло на 37%. К аппаратам ИВЛ сейчас подключены 424 пациента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 55 человек.