В России будут аннулировать карты не прошедших техосмотр автомобилей

В России будут аннулировать карты не прошедших техосмотр автомобилей
С 1 марта процедура техосмотра будет проводиться по новым правилам. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Министерство внутренних дел будет аннулировать диагностические карты техосмотра автомобилей, которые его не прошли. Изменения вступят в силу с 1 марта 2021 года.

Согласно новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», информация об аннулировании карты попадет в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО).

Операторов, которые выдадут карту без прохождения техосмотра, будут штрафовать на сумму от 100 до 300 тыс. рублей, передает РИА Новости.

Кроме того, с 1 марта процедура осмотра будет проводиться по новым правилам. Осмотр автомобиля будет фиксироваться на видеокамеру, а снимки машину занесут в ЕАИС ТО. Кроме того, в единую систему будут заносить дату и время проведения техосмотра и место его прохождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с апреля в России изменят правила практической части экзамена на права.

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