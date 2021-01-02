С апреля в России изменят правила практической части экзамена на права

В России внесут изменения в регламент практической части экзамена на водительские права. Новые правила вступят в силу с 1 апреля.

Как сообщает ТАСС, будущим водителям автобусов, легковых и грузовых автомобилей не придется сдавать этап «площадка» в практической части экзамена. При этом экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами останется неизменным: ученики будут сдавать практику на площадках, закрытых от пешеходов и других транспортных средств.

Кроме того, во время экзамена в машине смогут находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители.

Также из экзамена будут исключены маршруты с определенной последовательностью поворотов и разворотов, то есть обучающихся уже не будут натаскивать на определенные виды упражнений на площадке.

Изменения внесут и в систему оценки навыков будущего водителям. В регламент внесут 19 грубейших ошибок, за совершение одной из которых экзамен сразу прекратят. Туда относятся, к примеру, непристегнутый ремень и пользование мобильным телефоном. За менее грубые нарушения будут начисляться штрафные баллы. Если обучающийся наберет пять и более баллов, то экзамен будет провален.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МВД установили ошибки, после которых экзамен на права мотоциклиста прекращается.