Ученые считают, что в борьбе с коронавирусом может помочь фитотерапия

Исследователи подчеркивают, что фитотерапия не обладает лечащими свойствами - она может только улучшить общее состояние пациента. Без полноценного медикаментозного лечения в большинстве случаев заражения коронавирусом не обойтись. Фото: pixabay

Исследователи подчеркивают, что фитотерапия не обладает лечащими свойствами - она может только улучшить общее состояние пациента. Без полноценного медикаментозного лечения в большинстве случаев заражения коронавирусом не обойтись. Фото: pixabay

Члены международной исследовательской группы определили ряд природных компонентов, которые могут помочь человеку защититься от коронавируса или перенести его без осложнений.

Наиболее эффективным в этом отношении признан экстракт кожуры граната, которые содержит фитобиотики из группы полифенолов, флавоноидов и антоцианов — данные вещества не позволяют вирусу проникнуть в клетки организма. Кроме того, с защитной функцией хорошо справляется экстракт лиственницы сибирской, предотвращающий осложнения при заражении COVID-19.

Также, согласно теории ученых, способствуют укреплению организма зеленый чай, цитрусовые, черника, красный виноград, лук и мед — все они содержат вещество квертицин, которое подавляет репликацию РНК-вируса, пишет РИА Новости. Однако доказать влияние этих продуктов на коронавирус специалистам еще предстоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие варианты развития ситуации с коронавирусом в России предполагают ученые.