Полуторагодовалый ребенок скончался после схода лавины в Норильске

В результате схода снега на горнолыжном курорте под Норильском скончались двое людей. Один из них – полуторагодовалый ребенок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на участвующего в поисковой операции волонтера Максима Инхинова, на данный момент спасатели установили две смерти после схода снежной массы на горнолыжной базе под Норильском.

Отмечается, что ранее спасатели нашли тело мамы ребенка, а позже и самого полуторагодовалого малыша, который также скончался из-за данного происшествия. На данный момент идут поиски отца семейства.

Также известно о том, что старшему сыну семьи удалось выжить. Он находится в больнице.

Напомним, что инцидент произошел ночью в пятницу, 8 января. Лавина накрыла территорию в 300 квадратных метров. Из-под снежного погрома смогли выбраться живыми сами два человека, еще четверых нашли спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно о состоянии подростка, обнаруженного на месте схода лавины в Норильске.