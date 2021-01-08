Стало известно о состоянии подростка, обнаруженного на месте схода лавины в Норильске

Стало известно о состоянии подростка, обнаруженного на месте схода лавины в Норильске
Место происшествия. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На месте схода лавины в Норильске нашли 15-летнего подростка, сообщает РИА «Новости».

По предварительной информации, спасенный после схода лавины в Норильске подросток получил множественные переломы и обширное обморожение. Его госпитализировали в шоковом состоянии.

В пятницу, 8 января, в районе горнолыжного курорта под Норильском сошла лавина. Под лавину попали пять домов, в которых находились люди. Ведутся поиски людей, оказавшихся под снегом.

Есть угроза повторного схода лавины. Сейчас принимаются меры безопасности. На месте происшествия работают 200 человек и 18 единиц техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столицу России пришла метель: порывы ветра и мокрый снег затрудняют не только дорожное движение, но и воздушное сообщение.

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